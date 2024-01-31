Eşi Polen Atay’ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay’ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, olayın intihar olup olmadığı konusunda tıbben ayrım yapılamadığı ve kapı kanadı üzerinde sürtünmeden kaynaklı deformasyon olduğu belirtildi.

Eşi yüksek mimar Polen Atay’ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Adil Can Atay ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

İntihar olup olmadığı konusunda tıbben ayrım yapılamadığı belirtildi

Mahkemede bilirkişi raporunun geldiği belirtildi. Bilirkişi raporunda, bornoz kuşağı ve olayın meydana geldiği oda kapısıyla ilgili ölçümler yapıldığı, boynun ön yüzündeki izin intihar eylemi sonucu oluşup oluşmadığı konusunda tıbben ayrım yapılamadığı ve kapı kanadı üzerinde sürtünmeden kaynaklı deformasyon olduğu aktarıldı. Duruşmada müşteki avukatları, rapora ilişkin beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ayrıca, raporun yok hükmünde olduğunu, eski fotoğrafların olay günüymüş gibi rapora konulduğunu ve bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettiklerini söyledi.

‘’Bugüne kadar aleyhime herhangi bir şey çıkmamıştır’’

Sanık Adil Can Atay savunmasında, delillerin ortada olduğunu söyleyerek, ‘’Bugüne kadar aleyhime herhangi bir şey çıkmamıştır. Karşı taraf haksız menfaat ve kazanç elde etmeye çalışmak istemektedir’’ şeklinde konuştu. Sanık avukatları ise bilirkişi raporunun savunmalarını desteklediğini ve raporun haklılıklarını ispatladığını söyledi.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarına açıklanan bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.