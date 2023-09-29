Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ilinde bugün ve yarın kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini duyurarak, Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve İnegöl ilçelerini istisna tutarak diğer tüm ilçeler için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Bu uyarı, olası meteorolojik risklere karşı vatandaşların dikkatli olmalarını gerektiren bir uyarıdır.

Buna ek olarak, Bursa Valiliği de muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyararak tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da kuvvetli sağanak yağışların beklediğini belirterek Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve İnegöl ilçelerini istisna tutarak diğer tüm ilçeler için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde hala devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Uyarının geçerlilik periyodu 28.09.2023 saat 18.00 ile 29.09.2023 saat 09.00 arasını kapsamaktadır."

Sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olabileceğini ve bu nedenle halkın meteorolojik şartlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtir.

Bursa Valiliği de benzer bir açıklama yaparak, olumsuz hava koşullarının neden olabileceği risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını çağırdı.