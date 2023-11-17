İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda, 43 yaşındaki Erdoğan Dıvrak, boşanma sürecinde olduğu eşi 38 yaşındaki 19 ve 12 yaşlarında iki çocuk annesi Çiğdem Dıvrak'ı öldürerek, aynı tabanca ile intihar etti. Vak'a, Soğukkuyu Mahallesi'nde saat 00.30 sularında meydana geldi. Çift arasında, 20 Kasım'da görülecek olan boşanma davasının ardından bir hastanede çalışan Çiğdem Dıvrak ile market işleten eşi Erdoğan Dıvrak arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede şiddetlendi.

Tartışmanın tırmanması sonucu Erdoğan Dıvrak, tabancasını kullanarak 38 yaşındaki eşini başından vurdu. Erdoğan Dıvrak, cinayetin ardından aynı tabancayı kendi kafasına dayayarak intihar etti.

Polis ve sağlık ekiplerinin hemen olay yerine sevk edilmesiyle başlayan müdahalede, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Aile içi şiddetin yarattığı bu acı olay, toplumda derin bir üzüntü ve endişe yaratmış durumda.