Geçtiğimiz hafta 52Orduspor deplasmanında sahadan 3-1 mağlup ayrılan Kafkasspor, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Kafkas Kartalı bir haftayı ise dinlenerek geçirmişti. Bu maçlarda rakip kaleleri 9 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 11 gol gördü.

Bugüne kadar kendi sahasında 4 maç oynayan Kafkasspor, bu maçların 3’ünden galip ayrılırken, 1 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip kalelere 6 gol atan ekimiz, kalesinde ise 3 gol gördü. Sakat olan Ömer Faruk Boz ve kart cezalısı Abdulkadir’den yoksun olarak sahaya çıkacak ekibimiz, İnegöl’de başarılı performansı ile dikkat çekiyor.

Küçükçekmece Sinopspor ise, inişli çıkışlı grafiğiyle dikkat çekiyor. Ligde 12 puanla grupta 5. sırada yer alan konuk ekip 10 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Küçükçekmece Sinopspor kalesinde ise 8 gol gördü.

Deplasmanda bugüne kadar çıktığı 5 maçın 1’ini kazanan Küçükçekmece Sinopsor, 2 maçtan beraberlikle dönerken, 2 maçı ise kaybetti. Bu maçlarda rakip filelere 6 gol atan ekip, kendi kalesinde ise 5 gol gördü. 5 deplasman maçından 5 puan çıkaran ekip, grubun en genç takımları arasında yer alıyor. Kadrosunda 29 futbolcu yer alan ekip, 23,8 yaş ortalamasına sahip.

Grupta haftanın en önemli maçlarından biri olacak maç Cumartesi günü İnegöl Şehir Stadyumunda saat 14.00’de başlayacak. Kadın ve çocuk seyirciler kendilerine ayrılan yerde maçı ücretsiz izleyebilecek.

İbrahim Uslu