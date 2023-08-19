Yaşanan olayda, bir baba eşi ve iki çocuğunu bıçakla rehin alarak büyük bir tehlike yarattı. Polis ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu baba gözaltına alınırken, rehin alınan anne ve çocuklar koruma altına alındı.

Olay, bugün saat 15.00 sularında Esenler'in Kazım Karabekir Mahallesi 1030. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 4 katlı bir binanın ikinci katında ikamet eden bir şahıs, eşi ve iki erkek çocuğunu bıçakla rehin aldı. Baba, çocuklarını başkasına teslim etmekle tehdit ederek korkunç bir tablo oluşturdu. Dahası, eşine şiddet uygulayarak durumu daha da vahimleştirdi.

Kadının çevresine duyduğu yardım çağrılarına kulak veren mahalle sakinleri, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, rehin alınan çocukları ve babayı ikna etmeye çalıştı. Ancak baba, polislerin tüm çabalarını boşa çıkardı. Durumun daha fazla tehlikeye dönüşmemesi için müzakereci polis çağrıldı. Olay yerinde, herhangi bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu.

Sonunda polis ekiplerinin başarılı çabaları sonucu baba ikna edilerek gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Bu süreçte rehin alınan anne ve çocuklar güvende olduğu sağlık ekipleri tarafından teyit edildi. Olayı gözlemleyen mahalle sakinlerinden Murat Yurtören, "Olay yerine ulaştığımızda, ikinci katta bir adamın eşini ve çocuklarını bıçak tehdidiyle rehin aldığını gördük. Kadını öldürmekle tehdit ediyor ve çocukları başkasına vermek istediğini söylüyordu. Polis ekipleri geldiğinde kadın içeri girdi ve yardım istedi. Adam da kadına tehditler savuruyordu. Ancak polislerin hızlı müdahalesiyle çocuklar ve baba güvende bir şekilde alındı. Neyse ki yaralanan kimse olmadı" şeklinde olayı aktardı.