Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği atölyeler, toplumsal cinsiyet konusundaki kalıp yargıları sorgulayarak katılımcılara el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bursa Kent Akademisi iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan 'Toplumsal Cinsiyet Rollerine Meydan Okuyan Atölyeler', Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliklerde, 'kadın işi' ya da 'erkek işi' olarak tanımlanan toplumsal kalıp yargılarının sorgulaması, adil yaşam pratiklerinin görünür kılınması ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Atölyeler, kadın, erkek ve gençlere teknik becerilerden el emeği etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalı içerikler sunuyor.

Son olarak AKM Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleşen program kapsamında; araç bakımı ve lastik değiştirme, bisiklet bakım-onarım, psikolojik dayanıklılık, ahşap atölyesi, musluk tamiri ve değişimi gibi farklı alanlarda uygulamalı çalışmalar yapıldı. Ayrıca düğme dikme ve kumaş tamiri, ritim atölyesi ile baba-çocuk oyun atölyesi gibi etkinliklerle farklı yaş grupları bir araya getirildi.

Atölyelere katılan kadın ve erkekler, iş konusunda cinsiyet ayrımının yapılamayacağını belirterek eğitimlerden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.