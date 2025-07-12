Kocabıyık, bu ifadeye hemen tepki gösterdiğini ancak toplantıda bulunan 50 milletvekilinden yalnızca iki kişinin kendisine destek verdiğini söyledi. Kocabıyık’ın belirttiğine göre toplantıda o dönem bakan olan Bekir Bozdağ ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da bulunuyordu. Kocabıyık, Çamlı’nın yalnızca bu sözlerle kalmadığını, daha da ağır ifadeler kullandığını ancak bunları yazmak istemediğini ifade etti.

Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ahmet Hamdi Çamlı’nın son dönemde Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılını “kanlı darbe” olarak nitelendirmesi üzerine geçmişte yaşanan bu olayı kamuoyuyla paylaştığını belirtti. Kocabıyık, Çamlı’nın geçmişte de rahatsız edici söylemlerde bulunduğunu, buna rağmen parti içerisinde imtiyazlı bir milletvekili olarak korunduğunu iddia etti. Çamlı’nın söz konusu toplantıda Türk milletine yönelik açık ifadelerle hakaret ettiğini, ancak orada bulunan milletvekillerinin büyük çoğunluğunun sessiz kaldığını ifade eden Kocabıyık, yalnızca Ankara Milletvekili Haluk İpek ve Denizli Milletvekili Şahin Tin’in kendisine destek verdiğini dile getirdi.

Kocabıyık, normalde geçmişte tanık olduğu olayları anlatma prensibi olmadığını, ancak Çamlı’nın sürekli gündeme gelip Cumhuriyet’e yönelik açıklamalarda bulunması nedeniyle bu durumu açıklama gereği duyduğunu ifade etti. Çamlı’nın son olarak Cumhuriyet için “kanlı 1923 darbesi” ifadesini kullandığını ve “kadim bir geçmişe sahip milletin bu darbeyle hesaplaşmadan ilerleyemeyeceğini” söylediğini hatırlatan Kocabıyık, AKP içindeki imtiyazlı kişilerin bu tür düşüncelerle hareket ettiğini öne sürdü.