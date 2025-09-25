Ümraniye Belediyesi binasında bulunan öğrenci lokantasında, hafta içi her gün 18.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz akşam yemeği servisi yapılıyor. Titizlikle hazırlanan sıcak yemekler, öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunurken aynı zamanda dayanışma ve paylaşma kültürünü de güçlendiriyor. Ümraniye sınırlarında (öğrenci yurtları hariç) ikâmet eden üniversite öğrencilerinin faydalanabildiği bu hizmet, gençlerin hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sosyal bir ortamda kendilerini güvende hissetmelerine vesile oluyor. Yemekler, hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde titizlikle hazırlanıyor. Lokanta, yalnızca bir yemek alanı değil; aynı zamanda paylaşım, sohbet ve dayanışmanın da adresi hâline geliyor.

Başvurular online alınıyor

Öğrenci Lokantası’ndan yararlanmak isteyen üniversiteliler, başvurularını Ümraniye Belediyesi’nin internet adresi üzerinden kolayca yapabiliyor. Başvuruları onaylanan öğrenciler, belirlenen tarihten itibaren lokantadan faydalanmaya başlayabiliyor.

Başkan İsmet Yıldırım: "Gençler bizim için kıymetli"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Ümraniye Belediyesi olarak onların yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Eğitim hayatları boyunca yaşadıkları şehirde kendilerini güvende hissetmeleri için çalışıyoruz. Bu lokanta, sadece bir yemek hizmeti değil; aynı zamanda bir dayanışma örneğidir."