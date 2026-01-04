Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski İnterteks Fuar Alanı'nda yapımına başlanan Sosyal Yaşam Merkezi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunması hedeflenen merkezde inşaat süreci hızla ilerliyor. Proje kapsamında konservatuvar binasının temel hafriyatı ile gastronomi binasının temel yalıtımı tamamlandı. Zemin iyileştirme çalışmaları çerçevesinde projede öngörülen 1981 kazıktan 1587'sinin çakma işlemi gerçekleştirildi.

Dil Akademisi binasının temel kazısına başlanan projede, çelik imalatları da atölye ortamında sürdürülüyor. Ayrıca inşaat sahasının çevre güvenliğini sağlayan tel çit montajının yüzde 75'i bitirildi.

17 bin metrekare kapalı alana sahip olacak

Yaklaşık 17 bin 390 metrekare kapalı alana sahip olacak Sosyal Yaşam Merkezi; konservatuvar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları ile sivil toplum merkezlerini bünyesinde barındıracak.

Komplekste ayrıca 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema salonu ve tanıtım merkezi de yer alacak.