Fatih Camii’nde eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın vefatının 3’üncü yıldönümü nedeniyle mevlit programı düzenlendi. 13 yıl boyunca İBB Başkanlığı yapan Kadir Topbaş adına düzenlenen mevlide Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Topbaş’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Belediye Başkanı Turan, mevlidin ardından Topbaş’ın mezarını ziyaret etti.

“Yıllar geçmesine rağmen insanlar gelip mezarını ziyaret ediyor”

Ziyaretten sonra açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Turan, “Bugün İstanbul’da ağabeyliği ile hala anılan rahmetli Kadir Topbaş’ın ölüm yıl dönümü. 15 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yaptım. Rahmetli Kadir ağabey döneminde de en son 2009-2014 yıllarında belediye başkanıyken, AK Parti Grup Başkanıydım. Ondan önceki yıllarda yine rahmetli Kadir ağabeyin Meclis Başkan vekilliğini yaptım. Benim içim müstesna bir insan. Gerçekten nahif, içi İstanbul hizmet aşkıyla yanan, her gün çalışan ve üreten bir İstanbul beyefendisiydi. Bugün 3 yıl oldu kaybedeli. Birisi İstanbul ile ilgili örnek verdiğinde her kesimden birçok insan, Kadir Topbaş modelini öneriyor. Nasip oldu, son 5 yılda Fatih Belediye Başkanı oldum. Fatih Camii haziresine defnedildi. Buradan gelip geçtiğimizde normal vatandaşların gelip ziyaret ettiğini görüyorum. Benim için de çok ibretlik bir durum. Kadir Topbaş’ı tanıyor musunuz diye soruyorum. Ziyaret edenler yakinen tanımadıklarını söylüyorlar. Ama ’Belediye başkanımızdı, onu çok seviyorduk’ diyorlar. Yıllar geçmesine rağmen insanlar gelip mezarını ziyaret ediyor. Aslında bu bütün yöneticilerin, halk için çalışan bizim gibi birçok insana örnek olacak bir şey. Allah rahmet etsin. Kalabalıktı, onu seven insanlar andılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum Bey, İl Başkanımız burada bizde aileyle beraber anma toplantısına katıldık. Bizim içinde bu bir vazife” dedi.