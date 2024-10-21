Karacabey Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Ali Özkan’ın kızı Serra Özkan, Gökberk Sinanoğlu ile evlendi.

Karacabey Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Ali Özkan’ın kızı Serra Özkan, Gökberk Sinanoğlu ile Crowne Plaza’da dünyaevine girdi. Nikah törenine Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Eski Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti önceki dönem İl Başkanı Cemalettin Torun, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Recep Altepe, önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önceki dönem Bursa Milletvekili Ali Kul, sevenleri ve aileleri katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, nikahını kıydığı çifte mutluluklar diledi. AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise, "Çiftimize hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz" diyerek evlilik cüzdanını Serra Özkan’a verdi.

Düğün töreninde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Görevlerimiz gereği programlardan dolayı cemiyetlere katılamıyoruz. Ancak Ali başkanla geçmişe dair dostluğumuzdan dolayı cemiyetine katılmak beni ayrıca mutlu etti” dedi.

Eski Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızımız Serra ve oğlumuz Gökberk’in cemiyetine katılarak, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza ve misafirlerimize en içten teşekkürlerimi sunarım. Allah’ın izniyle bu güzel birlikteliğin temellerini attığımız bu özel günde hayır dualarınız, mesajlarınız ve iyi dileklerinizle yanımızda oldunuz. Rabbim, tüm evlatlarımıza huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir ömür nasip etsin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.