Combs'un yıllarca gençleri seks tuzağına çekerek bir tecavüz ağı oluşturduğuna dair iddialar, ABD'nin en büyük tecavüz davalarından biri olarak öne çıkıyor. Diddy'nin davasında, birçok kurbanın ismi geçerken, dava 2025 yılında başlayacak.

50 Cent, Diddy'nin suçlamaları hakkında, "Son derece çirkin şeyler yapıyormuşum gibi görünüyor, ama yapmadım," ifadesini kullandı. Combs'un 17 Eylül'de seks kaçakçılığı ve haraç toplama suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının ardından, 50 Cent bu konudaki düşüncelerini ilk kez dile getirdi.

Rapçi, Combs’un hayatıyla alay ettiğini hatırlatarak, "Bu sadece benim bakış açım. Bunca zamandır bu tür şeylerden uzak durdum, çünkü bu benim tarzım değil," dedi.