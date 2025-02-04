Gerçek bir afet senaryosunu aratmayan tatbikatta AFAD-RED ve AYDES uygulamaları kullanılırken, Eskişehir İtfaiyesi'nin arama-kurtarma köpeği "Adam" da sahadaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti.

Ekipler Sahada Koordineli Şekilde Çalıştı

Tatbikat, Uluönder Mahallesi’nde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkımı süren bir okul binasında gerçekleştirildi. Senaryoya göre 6,5 büyüklüğünde bir deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarılmaya çalışıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Toplu Taşıma, Çevre Koruma ve Kontrol dairelerinden ekipler, tatbikatta görev aldı.

Arama-Kurtarma Köpeği "Adam" Görevdeydi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin eğitimli köpeği "Adam", enkaz altında mahsur kalan yaralıları tespit ederek ekiplerin çalışmalarına büyük katkı sağladı. Hızlı ve etkili müdahalesiyle dikkat çeken Adam, tatbikatın en önemli unsurlarından biri oldu.

Yangın Müdahalesi ve Tahliye Çalışmaları Başarıyla Gerçekleştirildi

Tatbikat kapsamında senaryoya ek olarak çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek kontrol altına aldı. Aynı zamanda, 3 katlı bir binada mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilerek güvenli bir bölgeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden Örnek Dayanışma

Tatbikatın ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin yüksek koordinasyon ve özveriyle çalıştığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak, şehir güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü tatbikat, bu konudaki kararlılığımızı ve kurumlar arası iş birliğimizi güçlendirdiğimizi bir kez daha gösterdi."