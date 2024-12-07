Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin her yaştan birey için düzenlediği spor eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Kış Dönemi Yetişkin Spor Eğitimlerine” 18 yaş ve üzeri vatandaşlar yoğun ilgi göstererek kış dönemini de spor yaparak geçiriyor. Bu yıl üç merkezde gerçekleşen sporlardan binin üzerinden vatandaş faydalanıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bireylerin fiziksel gelişimine katkıda bulunmak ve sağlıklı birey, sağlıklı toplum anlayışıyla her yaştan Eskişehirlinin spor yapmasına imkân sağlayan çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda yetişkinler için düzenlenen “Kış Dönemi Yetişkin Spor Eğitimleri” büyük ilgi görüyor.18 yaş ve üzeri kadın ve erkekler için ücretsiz yapılan, bu dönem bin kişinin yararlandığı ve 3 ay süreyle devam edecek olan çalışmalar Büyükşehir Belediyesi’nin uzman spor antrenörleri tarafından yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gültepe Mahallesi’ndeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi’nde aerobik, fitness, halk oyunlarının yanı sıra bu yıl ilk kez yoga eğitimleri veriliyor. Şirintepe Spor Merkezi’nde aerobik, fitness, pilates ve Sütlüce Mahallesi’nde bulunan Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi’nde fitness eğitimlerine katılan vatandaşlar, yaz döneminde olduğu gibi kış dönemini de spor yaparak geçiriyor.