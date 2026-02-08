Bu çalışma ile deprem sırasında ortaya çıkan en kritik geoteknik sorunlardan biri olan sıvılaşma olgusunun daha iyi anlaşılması ve riskli zeminlerin güvenli bir şekilde tespit edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamındaki araştırmaların, ABD’deki Purdue Üniversitesi’nde Prof. Dr. Monica Prezzi ve ekibiyle iş birliği halinde yürütüleceği belirtildi.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Özsağır, TÜBİTAK 2219 programına başvurmayı planlayan genç araştırmacı ve akademisyenlere çağrıda bulunarak, alanında yetkin üniversite ve akademisyenlerle yürütülecek iş birliklerinin akademik vizyonun gelişimi açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.