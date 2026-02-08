Bilecik İl Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda görev yapan rütbeli personel için “Aile İçi İletişim” başlıklı bir eğitim programı düzenlendi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün organize ettiği eğitimi, Sosyal Çalışmacı Hasan Adan verdi. Programda; aile içi iletişimin önemi, etkili ve sağlıklı iletişim yolları ile aile yapısının güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Eğitimle, personelin aile ilişkilerine dair farkındalığının artırılması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Aile içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik eğitimlerimiz, farklı kurumlarla iş birliği içinde kararlılıkla sürdürülecektir' dedi.