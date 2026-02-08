Bozüyük Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün организasyonuyla gerçekleştirilen GSB Kış Kulübü kapanış programına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de katılım sağladı. Kaymakam Öztürk, program süresince kış kulübü kapsamında hayata geçirilen etkinlikleri yerinde takip ederek gençler ve çocuklarla bir araya geldi, çeşitli aktivitelere eşlik etti.

Programın sonunda değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Adem Öztürk, gençlerin ve çocukların sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler aracılığıyla bir arada bulunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür çalışmalarla onların gelişimine destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.