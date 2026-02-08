1987 yılında Karabiga'da hizmete açılan ve yaklaşık 30 yıl boyunca aynı kiracı tarafından işletilen Yakamoz Otel, Başkan Elbi'nin ikinci döneminde yeniden ihale edilerek yeni müstecir tarafından yenilendi. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, meclis üyeleriyle birlikte tadilatı tamamlanan Yakamoz Otel'in dönüşüm hikayesini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında yapılan açıklamalar, projenin sadece bir inşaat başarısı değil, aynı zamanda bir finansal başarı olduğunu ortaya koydu.

Hem belediye kasası korundu hem gelir arttı

Yeni kiracı tarafından gerçekleştirilen yatırımla birlikte Yakamoz Otel ve Restoran'ın, Karabiga turizmine önemli katkı sunacak nitelikli bir tesis haline geldiğini ifade eden Başkan Elbi, bu modelin kamu kaynağını koruyan, gelir artıran ve hizmet kalitesini yükselten örnek bir belediyecilik anlayışı olduğuna dikkat çekti. Başkan Elbi, 'Bizim anlayışımızda belediyecilik, kamu malına sahip çıkmak, doğru kararlarla şehrin kazancını artırmak ve hizmeti kalıcı hale getirmektir. Bugün Yakamoz Otel'de bunun somut bir örneğini görüyoruz' dedi.

Tadilat masrafı işletmeciden, modern tesis Karabiga'dan

Otelin kapsamlı tadilat masrafları tamamen tesisi kiralayan yeni işletmeci tarafından karşılandı. Karabiga Belediyesi'nin cebinden bir kuruş çıkmadığını belirten Başkan Elbi, 'Belediyemizin bütçesini korumuş olduk. Tadilat için gereken milyonlarca liralık kaynak belediyede kaldı. Düşük kira bedeli yerine, güncel ve yüksek bir gelir modeliyle belediye kasasına giren para miktarı artırıldı. 30 yıllık eski yapı, belediyenin parası yerine müstecir yatırımıyla bölgenin en modern tesisleerinden biri haline geldi' açıklamasında bulundu.

'Karabiga kazandı'

Başkan Elbi, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, 'Bu sadece bir otel yenileme projesi değil, Karabiga'nın kaynaklarını en akılcı şekilde kullanma vizyonumuzun bir sonucudur. Cebimizden para çıkmadığı gibi, beldemize değer katan, geliri yüksek bir tesis kazandırdık. Ne kadar doğru bir hamle yaptığımız bugün ortaya çıkan muazzam tabloyla tescillenmiş oldu' dedi.

Yenilenen Yakamoz Otel ve Restoran'ın, hem Karabiga'nın sosyal yaşamına hem de bölge turizmine canlılık kazandırması bekleniyor.