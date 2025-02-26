Ancak bu yöntem maliyenin denetimlerine takılınca, esnaf yeni bir çözüm buldu. Şimdi ise, müşterilerden ödeme yaparken eşlerinin veya annelerinin hesaplarına para yatırmalarını istiyorlar. Ödemelerin açıklama kısmına ise genellikle "gün parası" yazılması isteniyor, böylece maliyenin radarından kaçılmaya çalışılıyor.

Geçmişte bazı esnaflar, müşterilerinden açıklama kısmını boş bırakmalarını isterken, şimdi kendi hesaplarını kullanmaktan bile kaçınıyorlar. Bunun yerine, eşlerinin veya kız kardeşlerinin adına banka hesabı açtırıp, paranın o hesaba yatırılmasını talep ediyorlar.

ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Uzmanlara göre esnafın kendine göre aldığı bu önlem çok riski. Çünkü hiç para gelmeyen bir hesaba bir anda para akışı başladığında, o hesap maliye tarafından şüpheli olarak değerlendiriliyor.