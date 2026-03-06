79 yaşındaki iş insanı Murat Murathanoğlu, Bodrum’un Torba Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde bulunan yaya geçidinde gerçekleşti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Murathanoğlu’na, Gölköy yönünden Torba Kavşağı istikametine doğru ilerleyen ve M.A. idaresindeki beton mikseri çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Murathanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık görevlileri Murathanoğlu’nu hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı uyguladı ancak tüm müdahalelere rağmen iş insanının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan trafik polisi ve emniyet ekipleri kaza noktasında geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü M.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Murat Murathanoğlu kimdir?

Murat Murathanoğlu turizm ve restoran işletmeciliği alanında faaliyet gösteren bir iş insanıydı. Uzun yıllar turizm sektöründe yatırımlar yaptığı bilinen Murathanoğlu’nun özellikle Bodrum’da yaşadığı ve iş hayatını burada sürdürdüğü ifade ediliyor.

İstanbul’un Nişantaşı semti ile Bodrum’da restoran işlettiği bilinen Murathanoğlu, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melis Murathanoğlu’nun babasıdır.