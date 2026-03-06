İnegöl Belediyesi, çocuklarda erken yaşta afet bilinci oluşturmak amacıyla ödüllü bir dijital oyun tasarım yarışması düzenliyor. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında doğru davranışların çocuklara oyun yoluyla öğretilmesini hedefleyen “Çocuk Odaklı Afet Temalı Dijital Oyun Tasarım Yarışması”; AFAD, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Yarışma kapsamında geliştirilecek oyunların, çocuklara afet bilinci kazandırırken aynı zamanda pedagojik açıdan güvenli ve travma duyarlı içerikler sunması da amaçlanıyor.

6–12 YAŞ GRUBU İÇİN EĞİTSEL OYUNLAR TASARLANACAK

Yarışmaya katılacak geliştiricilerden, 6–12 yaş grubundaki çocuklara yönelik dijital oyun prototipleri hazırlamaları bekleniyor. Projeler; 6-9 ve 10-12 yaş grubu olmak üzere iki farklı yaş kategorisi için tasarlanabilecek. Oyunların, çocuklara afet öncesinde hazırlık yapmayı, afet sırasında doğru davranışları sergilemeyi ve afet sonrasında güvenli hareket etmeyi öğretmesi hedefleniyor. Aynı zamanda oyunların korku veya travma oluşturabilecek içerikler barındırmaması ve çocukların psikolojik güvenliğini gözetmesi önem taşıyor.

BAŞVURULAR 6-15 MART ARASI

Yarışma başvuruları bugün (6 Mart 2026) itibariyle yapılan yarışma duyurusuyla başlarken, 15 Mart 2026 Pazar gününe kadar başvuru yapılabilecek. Katılımcılar başvurularını çevrim içi olarak İnegöl Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurular kısmından gerçekleştirecek. (https://inegol.bel.tr/duyurular/cocuk-odakli-afet-temali-dijital-oyun-tasarim-yarismasi)

BİREYSEL VEYA 5 KİŞİLİK EKİP İLE KATILIM SAĞLANABİLİR

Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 5 kişilik ekipler halinde katılım sağlanabilecek. 18 yaş altındaki katılımcılar için veli muvafakatnamesi şartı aranıyor.

KATILIMCILAR İÇİN ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMI

Yarışmaya başvuran geliştiriciler için ayrıca afet bilinci, afetlerde doğru davranış modelleri, travma duyarlı tasarım ve pedagojik çerçeve başlıklarını içeren çevrim içi eğitimler düzenlenecek. Başvuru sürecinin ardından 16–17 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere katılım zorunlu olacak.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın başvuru süreci 6-15 Mart tarihleri arası. Ardından 16-17 Mart tarihlerinde eğitim süreci başlayacak. Devamında ise 18 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında oyunların geliştirme süreci için zaman tanınacak. Oyunların son teslim tarihi 15 Mayıs 2016 olarak açıklanırken, 16-18 Mayıs tarihlerinde jüri tarafından ön değerlendirmeler yapılacak. 18 Mayıs’ta ön sonuç ilanı gerçekleştirilirken, ön değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan 10 proje finalist olarak belirlenecek. Finalistler projelerini 22 Mayıs 2026 tarihinde jüri karşısında sunacak. Yarışmanın ödül töreni ise 23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

TOPLAM 100 BİN TL ÖDÜL

Yarışmada dereceye giren projelere toplamda 100 bin TL ödül dağıtılacak. Birincilik ödülü 50.000 TL olarak açıklanırken, ikincilik ödülü 30.000 TL, üçüncülük ödülü ise 20.000 TL olarak duyuruldu.