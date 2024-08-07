Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin'e mağlup olarak bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 57 kilo gram boks yarı final müsabakaları Roland Garros Stadyumu'nda yapıldı. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvan’dan rakibi Yu Ting Lin ile mücadele etti. Kahraman, rakibine yenilerek bronz madalya kazandı. Türkiye böylece olimpiyat oyunlarında 4. madalyasını elde etti.

Kaynak: İHA