Türkiye’nin köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42, finansal zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 30 yıllık geçmişe sahip bu firma, mali krizlerin etkisiyle büyük sıkıntılar yaşamaya başladı ve yüzlerce çalışanı işsizlik endişesiyle karşı karşıya kaldı.

1905 yılında kurulan Tirebolu 42, Giresun yöresinin kültürel mirasını yaşatma amacı güdüyor. Ancak, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, firmanın mali durumunu ciddi şekilde etkiledi.

Tirebolu 42, adını 1876'da Tirebolu’da kurulan ve Sakarya Muharebesi'nde kahramanlık gösteren Hüseyin Avni Bey tarafından yönetilen 42. Alay’dan alıyor. Bu alay, Hüseyin Avni Bey’in şehit düşmesiyle anılan tarihi bir birim olarak biliniyor.