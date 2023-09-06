Amerikalı Cleopatra Mae Denms, yağ aldırma ve saç ekimi ameliyatları için Türkiye'yi tercih etti, ancak maalesef yaşanan olay sonucunda hayatını kaybetti. Esenyurt'ta bulunan Clinic Expert adlı estetik cerrahi merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarının ardından sadece 2 gün sonra fenalaştı. Bu acı olay 26 Ağustos'ta meydana geldi.

Denms'in sağlık durumu ciddiyet kazanınca Beylikdüzü'nde yer alan özel bir hastaneye hemen nakledildi. Ancak, tüm doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu üzücü olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Ancak, klinik yetkilileri olay hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Ayrıca, klinik görevlilerinin kapı önündeki flamaları indirmeleri, kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.