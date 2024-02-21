MALZEME LİSTESİ: 1 beyaz lahana 600 gr. kuzu kaburga 1 çorba k. biber salçası 1 çorba k. domates salçası 3 diş sarımsak 3 çorba kaşığı pirinç zeytinyağı tuz pul biber su HAZIRLANIŞI: Tencereyi ocağın üzerine alıp altını açıyoruz. Biraz zeytinyağı döküyoruz. Etimizi ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Bu sırada soğanları ve sarımsağı ince bir şekilde doğrayıp etimize katıp karıştırıyoruz. Soğanlarda kavrulduktan sonra salçaları ekliyoruz. Bu sırada beyaz lahanayı ince bir şekilde doğruyoruz. Tenceredeki soğanlı etimiz iyice kavrulduktan sonra doğranmış beyaz lahanamızı üzerine döküp hiç karıştırmadan bırakıyoruz. Altını kısıyoruz. Lahanalar sıcaktan iyice yumuşayıp küçüldükten sonra 1 su bardağı sıcak su ekleyip hafifçe karıştırıyoruz. Üstteki lahanaların salça soslu etle karışabilmesi için. Kapuskamızı kapağı kapalı ve kısık ateşte pişiriyoruz. Eğer gerekirse 1 su bardağı sıcak su daha ekleyebiliriz (kapuskanın çok sulu olması iyi olmaz. Makbulü az sulu olanıdır ama siz suyu istediğiniz kadar katabilirsiniz). Pirinçleri yıkayıp süzüyoruz. Lahana ve et iyice piştikten sonra pirinci ekliyoruz (pirinç daha çabuk pişeceği için onu en son katıyoruz). Bir iki kez daha (pirinç de karışsın diye) karıştırıp kısık ateşte pişirip servis ediyoruz. Afiyet olsun..

Kaynak: Haber merkezi