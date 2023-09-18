Edremit Ticaret Odası yönetimi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş, Sayman Üye Fatih Ergün, Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Çelik, M. Emre Akdoğan, Gökhan Yeler, Sezgin Sönmez, Genel Sekreter Recep Akgün, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Edremit Körfezinin geçim kaynağı olan turizm, tarım ve sanayi sektöründeki sorunlar ve yapılacak alternatif çözümler görüşüldü.