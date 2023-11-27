Ettehiyyatü Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Ettehiyyatü Anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.

Selâm, bizim ve Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.