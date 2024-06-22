Avrupa Şampiyonası’nda grup aşamalarının ikinci maçları bugün tamamlanacak. 22 Haziran’da oynanacak üç karşılaşma, turnuvanın grup dengelerinin belirginleşmesine neden olacak. Bazı takımlar üst tura çıkmayı şimdiden garantilerken, diğerleri üçüncü maçlarını adeta bir final niteliğinde oynayacak.

EURO 2024 kapsamında her gün, iki farklı gruptan toplam üç maç sahne alıyor. Bu bağlamda, A Milli Futbol Takımımız da bugün gruptaki ikinci maçına çıkacak ve güçlü rakibi Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Dün gece ise turnuvanın ilk golsüz eşleşmesi yaşandı; Hollanda ile Fransa arasındaki mücadele 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı, futbolseverler bu zorlu maçta gol sevinci yaşayamadı.

22 Haziran Programı: EURO 2024’te Bugün Hangi Maçlar Var?

Gürcistan – Çekya 16.00

Türkyie – Portekiz 19.00

Belçika – Romanya 22.00