Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) grup aşamalarının üçüncü maçları bugün tamamlanacak.

23 Haziran Pazar günü karşılaşmalar A grupları arasında olurken; İsviçre-Almanya ve İskoçya Macaristan karşı karşıya gelecek.

İşte maç programı

22.00 İsviçre-Almanya (A Grubu)

İsviçre ve Almanya bugün saat 22.00’da Deutsche Bank Park stadyumunda karşı karşıya gelecek. A grubunda yer alan ekipler arasında puan durumuna bakıldığında ise Almanya 6 puanla avantajlı konumda yer alırken İsviçre ise 4 puanla onu 2. sırada takip ediyor.

22.00 İskoçya-Macaristan (A Grubu)

İskoçya ve Macaristan bugün saat 22.00’da Mercedes-Benz Arena stadyumunda karşı karşıya gelecek. A grubunda yer alan ekipler arasında puan durumuna bakıldığında ise İskoçya 1 puanla avantajlı konumda yer alırken Macaristan takımı henüz puan alamadığı göze çarpıyor.