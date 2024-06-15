Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu’nda İspanya, ilk maçında Hırvatistan’ı 3-0 mağlup etti.

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk haftasında B Grubu’nda İspanya ile Hırvatistan, Berlin Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver’in düdük çaldığı maçta İspanya 29. dakikada Alvaro Morata’nın golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Pedri’nin pasında Fabian Ruiz topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı. 45+2. dakikada Dani Carvajal’ın fileleri havalandırmasıyla İspanya soyunma odasına 3-0 önde girdi. 80. dakikada Hırvatistan penaltı kazandı. Petkovic’in şutunda kaleci Simon penaltıyı kurtardı, dönen topu yine Petkovic ağlara gönderdi. Ancak kural ihlali nedeniyle hakem golü iptal etti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele İspanya’nın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.