2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadeleleri Almanya'nın ev sahipliğinde bugün başlıyor. Çeyrek finalin iki büyük karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

İspanya-Almanya Maçı Erken Final Olarak Görülüyor

Çeyrek finalde bugün erken final niteliğindeki İspanya-Almanya mücadelesi TSİ 19.00'da Stuttgart Arena’da oynanacak. Bu zorlu karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. İspanya, son 16 turunda Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, ev sahibi Almanya ise Danimarka’yı 2-0’lık skorla geçti. Her iki takım da Avrupa Şampiyonası’nı üçer kez kazanarak bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Portekiz-Fransa Karşılaşması Gecenin Maçı Olacak

Günün bir diğer çeyrek final maçında ise Portekiz, Fransa ile TSİ 22.00'da Hamburg'daki Volksparkstadion'da karşı karşıya gelecek. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği bu mücadelede, son 16 turunda Slovenya'yı penaltılarla eleyen Portekiz ile Belçika'yı 85. dakikada bulduğu golle turnuvanın dışına iten Fransa karşılaşacak. Fransa, tarihinde iki kez Avrupa şampiyonu olurken, Portekiz bir kez bu başarıya ulaştı. Bu iki takım da sekizinci kez çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Yarınki Karşılaşmalar:

İngiltere-İsviçre : TSİ 19.00’da Düsseldorf Arena'da oynanacak.

: TSİ 19.00’da Düsseldorf Arena'da oynanacak. Hollanda-Türkiye: TSİ 22.00'da Berlin'deki Olympiastadion'da karşı karşıya gelecek.