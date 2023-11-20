Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararların yanı sıra Orta Doğu'da süren savaş nedeniyle döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Geçen hafta dolar ve euro rekorlarını tazeleyerek tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Haftanın ilk işlem gününde Euro, geçtiğimiz haftanın en yüksek seviyesi olan 31,25 TL'yi, 31,40 TL ile geçerek rekor tazeledi.

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta dolar/TL 28,7699'u görerek tarihi rekorunu kırdı. Haftanın ilk işlem gününde 28,7000 liradan başla dolar 09.30 itibarıyla 28,7370'ten işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro da geçtiğimiz hafta rekorunu tazeleyerek 31,25 TL ile en yüksek seviyesini görmüştü. Haftanın ilk işlem gününe 31,3420 liradan başlayan euro, 09.30 itibarıyla 34,40 TL'ye ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü.