Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre; Bursa'da bugün çok bulutlu bir hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 12° seviyelerinde seyredecek.

Bursa halkı, salı günü parçalı bulutlu bir güne uyanırken en düşük hava sıcaklığı 3° olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü ise en düşük hava sıcaklığı 7° olarak ölçülürken gün içinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

İnegöl halkı haftanın ilk iş günü çok bulutlu bir havaya uyanırken sabah saatlerinde hava sıcaklı -2 derece seviyelerinde seyredecek.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini