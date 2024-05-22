Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, EuroLeague Final Four heyecanını ekrana taşıyacak. Fenerbahçe’nin, Panathinaikos karşısındaki mücadelesi 24 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00’da başlarken, Real Madrid ise Olympiakos ile aynı gün TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, Fenerbahçe Beko’nun Avrupa’daki mücadelelerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. THY EuroLeague’de normal sezonu 6. sırada tamamlayarak play-off’da Monaco ile eşleşen Fenerbahçe Beko, EuroLeague tarihinde ilk defa 5. maçı deplasmanda kazanarak Final Four’a yükselen takım oldu. Türkiye Milli Takım Antrenörü Ergin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos ile eşleşen Fenerbahçe Beko, turu geçmesi halinde Real Madrid - Olympiakos maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final Four heyecanı 24 Mayıs Cuma akşamı Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı yayınlanacak. THY EuroLeague’de final yolunda sahaya çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile 24 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00’da karşı karşıya gelecek. Aynı gün TSİ 22. 00’de ise İspanyol ekibi Real Madrid, bir diğer Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Final Four’da final heyecanı 26 Mayıs Pazar günü yaşanacak.

Fenerbahçe tarih yazarak dörtlü finale yükseldi

THY EuroLeague’de Final Four heyecanı başlarken sezonun sürpriz takımı Fenerbahçe Beko oldukça dikkat çekiyor. THY EuroLeague’de sezona Yunan koç İtudis ile kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk yarının ortalarında Litvanyalı antrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaşarak yükselişe geçti. Sezon bitmeden play-off’u garantileyen Fenerbahçe Beko, Final Four için iç saha avantajına sahip Monaco ile eşleşti. Deplasmandan 1-1’lik skorla dönen Fenerbahçe, seriyi 5. maça götürdü. Son topta galibiyete uzanarak adını Final Four’a yazdıran Fenerbahçe Beko, Türkiye Milli Takım Antrenörü Ergin Ataman’ın yönettiği Yunan ekibi Panathinaikos ile eşleşti.