Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2023 dönemi için Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Konut Fiyat Endeksi Haziran ayında aylık bazda yüzde 4,8 artarak 920,5 seviyesine ulaştı. Yıllık bazda ise KFE, yüzde 95,9'luk bir artışla yükseldi. Bu veriler, konut piyasasındaki son gelişmeleri yansıtıyor.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini ölçen Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), Haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 oranında yükselerek 920,5 seviyesine ulaştı.

Bu dönemde KFE, yıllık bazda ise yüzde 95,9 oranında artış gösterdi. Aynı dönem içerisinde ise gerçek yükseliş oranı yüzde 38 olarak kaydedildi. TCMB tarafından açıklanan veriler, konut sektöründeki fiyat değişimlerini ve reel artışı gözler önüne seriyor.

Üç büyük il için Konut Fiyat Endeksi (KFE) değişimine dair yapılan analizde, Haziran ayında bir önceki aya kıyasla İstanbul'da yüzde 4, Ankara'da yüzde 5.6 ve İzmir'de ise yüzde 4.9 oranında artış kaydedildiği görüldü.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise bu illerdeki endeks değerlerinde farklılıklar ortaya çıktı. İstanbul'da yüzde 85.1, Ankara'da yüzde 106.0 ve İzmir'de ise yüzde 100.0 seviyelerine yükseliş yaşandığı belirlendi.