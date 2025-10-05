İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Gıda enflasyonunu aşağıya çekebilmek elimizde. Yaşanan geniş kuraklıktan dolayı yağışların az olmasına bağlı gıda enflasyonunda 3,5-4 puanlık artış oldu. Bu kapsamda Türkiye’nin tamamında yeni bir ‘su stratejisi’nin gündeme gelmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen ’dünyanın en büyük gıda fuarı’ olarak kabul edilen Anuga’da, 312 firmayla ev sahibi Almanya dışında 4’üncü büyük katılımcı ülke oldu.

110 ülkeden 8 bin stand ile tüm zamanların katılım rekorunu kıran Anuga’ya bu yıl 312’si İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) milli katılım alanında olmak üzere toplam 413 Türk firması lezzet meziyetlerini sergiliyor. 40 farklı ilden katılımcı firma Anuga 2025 Fuarı’nda Türkiye milli iştirakinde yer aldı.

Bu yılki teması "Sürdürülebilir Büyüme" olarak açıklanan fuarın 200 ülkeden 140 bin sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Ziyaretçilerin yüzde 94’ü Almanya dışından geldi.

78 ülke pavilyonu arasında en büyük alan, İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Türkiye standına ayrıldı. Türkiye pavilyonunu Çin, İtalya, İspanya ve ABD pavilyonları izledi.

Türkiye, 110 ülke arasında İtalya, İspanya ve Çin’den sonra fuara en fazla firmanın katıldığı 4’üncü ülke oldu. Türkiye’yi Yunanistan, Hollanda, Polonya, Fransa, Belçika ve Arjantin takip etti. Ayrıca, birçok Alman firmasında Türk ortakların bulunduğu biliniyor. Ziyaretçilere bakıldığında ise Türk ziyaretçiler Hollanda, İtalya ve İngiltere’den sonra yine 4’üncü sırada yer aldı. Fuara sadece profesyonel ziyaretçiler kabul ediliyor.

1919 yılından bu yana düzenlenen fuar, 5 kıtadan üretici, tedarikçi, perakendeci, ithalatçı, ihracatçı ve gastronomi profesyonellerini bir araya getirdi. Yeni gıda ve içecek ürünlerinin tanıtıldığı Anuga’da bu yıl sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenme gibi küresel eğilimler öne çıkıyor.

"Türkiye’nin tamamında yeni bir su stratejisinin gündeme gelmesi gerekiyor"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gıda sektöründe fiyat artışlarına değinerek, "Tarım, Türkiye ekonomisinin bugün de yarın da değişmez yapı taşıdır. Tarımda üretimi artıracak ve potansiyel büyümeyi harekete geçirecek tedbirleri en kısa zamanda planlamalı ve uygulamaya koymalıyız. Burada yapabileceklerimiz belki daha sınırlı. Ama gıda enflasyonunu aşağıya çekebilmek elimizde. Devlet yetkililerinin bize aktardığına göre yaşanan geniş kuraklıktan dolayı, yağışların az olmasına bağlı gıda enflasyonunda 3,5-4 puanlık artış oldu. Bu kapsamda Türkiye’nin tamamında yeni bir su stratejisinin gündeme gelmesi gerekiyor. Rastgele sulamayla tarımsal üretimin artmayacağını, sadece ve sadece su kaynaklarımızı israf edeceğimizi unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de su kaynaklarının yüzde 80’inin tarımda kullanıldığını hatırlatan Avdagiç, bunun şehir şebekelerindeki su sıkıntısını da artırdığını kaydetti. Avdagiç, "Verimli sulama ve planlı su kullanımı odaklı tedbirler almalıyız. Böylece hem tarımda verimi hem de içme suyu güvenliğini risk altında bırakmamış oluruz." uyarısında bulundu.

Avdagiç, Türkiye’de 10 milyona yakın kişinin geçimini tarım, gıda ve içecek sektörüyle sağladığını söyledi. Bu yılın ilk 7 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü ihracatının 15,5 milyar dolar olduğunu belirten Avdagiç, "Yine bu yılın ilk 7 ayında sektör ithalatı yüzde 21 artarak 11,3 milyar dolardan 13,7 milyar dolara yükseldi. Böylece tarım, gıda ve içecek sektörümüz bu dönemde 1,79 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi" bilgisini verdi.

"Tarımı Türkiye’nin sevdası yapmak zorundayız"

Gıda enflasyonunu düşürmenin enflasyonu yenmenin başlangıcı olduğunu kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, şöyle devam etti: "Bu ise uzun perspektifli bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Vatan sevdası tarımla başlar. Tarımı, Türkiye’nin sevdası yapmak zorundayız. Bunun için tarımda teknoloji kullanımını artırmalı ve yeni nesil teknolojik tarımsal girişimcilik hamlesini başlatmalıyız. Türkiye’nin refahını yaygınlaştırması, teknolojiyi sanayinin yanı sıra tarımda da kullanmasıyla mümkün olacaktır. Anadolu’nun kalıcı refahı tarımsal üretimle, endüstriyel tarımla mümkün olacaktır. Çünkü vatan sevdası tarımla başlar. Önce Anadolu’yu yeniden Bereketli Hilal’in en verimli üssüne çevirmeliyiz. Sonra vizyonumuzu yurtdışını da içine alacak şekilde genişletmeliyiz."

Avdagiç, küresel gıda ve içecek pazarı büyüklüğünün de 2024’te 6,7 trilyon dolar değerine ulaştığını söyledi. Avdagiç, İTO olarak Türk gıda firmalarını Köln’de iki yılda bir düzenlenen Anuga’nın yanı sıra Fransa, Çin, Kanada, Hindistan ve Endonezya’daki SIAL Gıda ve İçecek Fuarlarına katılarak yenilikçi ürünlerini dünyaya satmalarına katkı verdiklerini kaydetti. Avdagiç, "Küresel gıda ve içecek pazarının yıllık ortalama yüzde 6,2 büyüme göstermesi bekleniyor. Fuarları Türk girişimcisinin büyüyen pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden 40’ının Anuga’da yer alması da Türkiye’nin tüm tat ve gastronomi çeşitleriyle dünyada temsil edilmesini sağlıyor" dedi.

"Küresel gıda ve içecek pazarı 6,7 trilyon dolara ulaştı"

İTO Başkanı Avdagiç, Türk gıda sektörünün endüstriyel tarım uygulamalarıyla dünyada daha güçlü bir konum elde etmesi için 4 konunun önem taşıdığını belirterek, bunları şöyle sıraladı: "Asya ve Afrika’ya daha çok odaklanmalıyız. Türk geleneksel ve organik gıda ürünlerini gelişen pazarlarda tanıtmalıyız. İkincisi, dünya çapında yeni güçlü markalarımızı oluşturmalıyız. Yenilikçi tarım teknolojileri ve yerli üretime dayalı güçlü bir altyapı kurarak, gıda sektöründe sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Dördüncü olarak gıda taşımacılığında yaşanan aksaklıkların önüne geçecek şekilde lojistik altyapımızı daha da güçlendirmeliyiz."

Avdagiç, bu yönde Orta Vadeli Program’da yer alan katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik entegre yatırım modellerinin teşvik edilmesi hedefini değerli bulduklarını belirtti. Avdagiç, "Aynı şekilde kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması için yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Kaynaklarımızı etkin kullanmalıyız. Modern tarım teknoloji uygulamalarını, topraksız tarım ve dikey tarım gibi uygulamaları yaygınlaştırmalıyız. Tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve gıda israfının azaltılması da tarımsal verimlilik artışını destekleyecektir" diye konuştu.