Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında, tatil bölgelerine terk edilen sokak hayvanları hakkında HAYDİ uygulaması anlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde bulunan Erikli tatil bölgesinde bulunan vatandaşlara, tatil sezonunun kapanmasıyla bölgeden ayrılırken yanlarında getirdikleri evcil hayvanları bölgede bırakmamaları, bırakanları uyarmaları ve cep telefonlarındaki HAYDİ uygulamasından ihbarda bulunmaları konusu anlatıldı.