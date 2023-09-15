Evde bakım parası bir birey tarafından bakıma muhtaç olan engelli kişinin bakımının sağlanması için hükümet tarafından düzenli olarak verilmektedir. Bu bakım parası üveyler de dahil olmak üzere, engelli kişinin eşi, çocuğu, çocuğunun eşleri, annesi ve babası ile bu kişinin annesi ve babası, torunları ve torunlarının eşi, kardeşleri ve kardeşlerinin eşi, kardeşinin çocuğu ve kardeşinin çocuğunun eşi, eşin annesi ve babası, eşin kardeşi, eşin kardeşinin eşi ve çocuğu, amcası ve amcasının eşi, amcasının çocukları ve eşi, halası ve halasının eşi, halasının çocuğu ve çocuğunun eşi, dayısı ve dayısının eşi, dayısının çocuğu ve eşi, teyzesi ve teyzesinin eşi, teyzesinin çocuğu ve eşi engeli bireyin bakımı için evde bakım parası maaşını alabilmektedir.

Evde bakım parasından yararlanabilmek için kişilerin sormuş oldukları Evde Bakım Şartları Nelerdir sorusuna üç ayrı husus ile yanıt verilebilir. Bu üç şarta uyum göstermesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında ilk olarak engelli bireyin ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun olması gerekmektedir. Diğer şart ise bakıma muhtaçlık kriterlerini yerine getirmesidir. Son şart ise bakım parasını alacak olan bireyin gelirinin bu maaşı almasına uygun olmasıdır.

Evde bakım parası almak isteyenler bakmakta oldukları bakıma muhtaç olan kişiye tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulunca hazırlanmış engel oranı ez P ve ağır engelli bölümünde “Evet” yazan bir rapor alması gerekmektedir. Bu koşullar dahilinde küçük çocuklar için herhangi bir ekstra durum mevcut değildir.

Küçük çocukların bakıma muhtaçlık durumları göz önünde bulundurulduğunda yaşıtları içirişinde gerilik ancak yaşın ilerlemesi ile kendisini göstermektedir. Erken yaşlarda alınan sağlık kurulu raporu içinde engel oranının tespit edilmesi zor olabilmektedir. Bu nedenle küçük çocuklar için raporlar süresiz değil bir ya da iki yıllık süreler için verilebilmektedir. Ayrıca rapor içinde bulunun ağır engelli bölümü çocukların raporlarında işaretlenmemektedir.

İkinci şartta bulunan bakıma muhtaçlık maddesi için bakıma muhtaç kişinin koşulları ve şartları ele alınmaktadır. Bakım muhtaç olan kişiler yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi kişisel ihtiyaçlarını yalnız başına giderememekte olup, bu ihtiyaçlarını giderirken güçlük çekmektedirler. Hayatı yalnız idame etmek ve devam etmek gibi konularda başkasına muhtaç olan ve yardımına ihtiyaç duyan kişilerin koşulları ele alınmaktadır.

Üçüncü şartta bulunan hususta ise engelli bireyin yaşadığı hane içindeki kişilerin kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin 2/3’ünü geçmemesi koşulunu ifade etmektedir. Ancak engelli bireye bakmakla yükümlü olunması durumunda bakan kişinin hanesindeki gelir dikkate alınmamaktadır. Bu koşul sonucunda da sadece engelli bireyin gelirinin asgari ücretin 3/2’ünü geçmemesi gerekmektedir.