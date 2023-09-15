T.C. sosyal hukuk devleti anlayışı kapsamında sosyal güvenlik alanında yapmış olduğu çalışmalar ile tüm kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda belli haklar vermektedir. Bu haklar içerisinde engelli bireylerin evde bakımları ve bakımları sırasında sağlanacak tüm hizmetleri ev koşullarında gidermeye yönelik olarak verilmekte olan bakım parası bulunmaktadır. Bu bakım parasından yararlanmak için Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur hususu araştırılmalıdır.

Sağlıklı her bireyin birer potansiyel engelli olduğu günümüz şartlarında hükümet tarafından tüm vatandaşlara verilmekte olan ekonomik ve sosyal bu haklar ülke içerisindeki tüm vatandaşlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafınca düzenli olarak sağlanmaktadır.

Ev koşullarında bakımı sağlanacak olan engelli bireylerin bakımının üstlenilmesi halinde bakımı sağlanacak olan kişilere bakanlıkça ödenmekte olan Evde Bakım Parası ödeneği başlığı altında bir destek mevcuttur. Bu destek her engelli bireylerin ekonomik yönden ihtiyaçlarının daha rahat koşullarda sağlanmasına yönelik olarak evde bakımını üstlenmiş olan kişiye Evde Bakım Maaşı başlığı altında verilmektedir. Evde bakım parası engelli bireyin bakımının sağlanması karşılığında ve gerekli başvuruların ile yapılması sonrasında düzenli olarak alınabilmektedir. Bu aşamada da Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur sorusuna yanıt vermek gerekir.

Evde bakım maaşının alınabilmesi için ilk olarak belirlenmiş olan üç koşulun yerine getirilmesi zorunludur. Öncelikle bakım maaşı alınacak olan engelli bireyin ağır engelli olduğunu belirtmekte olan sağlık raporunun gerekli birimlerden alınması gerekmektedir. Daha sonrasında da bakıma muhtaçlık hususunun olması ile birlikte hane halkı gelirinin kriterlere uyumluluğu ele alınmaktadır. Bu kriterin de evde bakım maaşının alınması için yeterli olması halinde de evde bakım parası başvurusunda bulunmak mümkündür.

Yukarıda belirtilmekte olan 3 temel şartın sağlanmasının ardından bu hususları tespit etmekte olan belgeleri hazırlayarak ve evde bakım parası için gerekli belgeler ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne başvuru için müracaat edilmesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında talep edilen belgelerin yanı sıra taburcu edilecek hastalarla beraber hekim tarafından yapılmış başvurularda da dilekçe yazarak başvuru işleminin yürütülmesi gerekmektedir.

Yapılan müracaatlar sonrasında evde bakım parası şartlarının uygunluğu ilgili kişiler ve kurumlar tarafından tespit edilmektedir. Gerekli tüm prosedürler ve işlemler sonrasında her ay düzenli olarak belirlenen tutarda evde bakım maaşı ödeneği bağlanmaktadır. Bu ödenek bakıcı tarafından her ay belirlenen hesaba aktarılmaktadır.