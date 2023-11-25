Pandemi sonrasında evden çalışma trendi artarken e-ticarette de büyük bir talep görülmekte. Evde paketleme işleri öne çıkarken minimum 12 bin TL kazanma potansiyeli sunuluyor. İŞKUR'un evden çalışma fırsatıyla ilgili tüm detaylar şu şekilde...

Ev hanımları, özellikle evde oturarak gelir elde etme yollarını araştırırken İŞKUR evde paketleme işi şansı sunuyor. İstihdam sağlayan güvenilir bir kurum olan İŞKUR, istihdam amacıyla en az 12 bin TL kazanma imkanı sağlıyor.

Başvurular Nasıl Olacak?

Özellikle aile gelirine katkı sağlama imkanıyla birlikte araştırmalar hız kazandı. İŞKUR'un evde paketleme işi için başvuru süreci merak ediliyor. Size uygun ilanları İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden https://www.iskur.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz. 'Evde Paketleme' ifadesini aratarak ilginizi çeken ilanlara ulaşabilir ve başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Başvuru yapmak için İŞKUR üzerinde kayıtlı olmanız gerekiyor, ancak kaydı olmayanlar doğru ve eksiksiz bilgileri doldurarak işlemlerini tamamlayabilirler. Evde paketleme işi, ek gelir elde edenler için maliyetleri azaltarak cebinize katkıda bulunacaktır. İŞKUR'un sunduğu bu iş ilanı, evden çalışmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.