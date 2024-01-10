Evde kedi beslemek için geçerli sebepler mi arıyorsunuz? Evde kedi beslemenin insan sağlığına faydalarını 7 maddede ele aldık!

Kediler her zaman sahiplerini umursamayan ve sadece bencil davranan gizemli hayvanlar olarak tasvir edilirler. Hatta bazen, her şeyden uzak olmayı tercih ettikleri ve yaptıkları tek şeyin bütün gün uyumak olduğu bile görünebilir. Ancak, toplumun büyük bir kesimi tarafından sevilen bu hayvanlarla birlikte olmanın verdiği zevk, bazı ilginç faydaları da beraberinde getiriyor.

İşte bu sebeple, kedileri evinizde barındırmanın sağladığı bazı faydaları sizler için bir araya getirdik.

1. Mırıldanmaları!

Kedilerin mırıldandıklarında çıkardıkları ayırt edici bir ses vardır bunu hepimiz az çok biliyoruz. Bu, sahipleriyle ve diğer kedilerle iletişim kurma yollarından biridir. Bazen aç oldukları için, bir şey onları incittiği için, hatta korktukları veya üzüldükleri için. Öte yandan mırıltılar, kediler rahat ve sakin olduklarında, sevildiklerinde veya dostluklarını ve sevgilerini ifade etmek istediklerinde de olur. Her durumda, bu seslerin frekansları, bazı durumlarda iyileştirme frekanslarıyla eşleşebilir ve bu insan sağlığına faydalıdır. Bu yüzden mırıldanmanın kediler ve hatta çevrelerindeki insanlar için bir çeşit terapi olduğu söylenir.

Kalp hastalığı riskini potansiyel olarak azaltabilmesinin yanı sıra, bir kedinin mırıltısı solunum problemlerinden muzdarip kişilerin akciğer fonksiyonlarını da iyileştirebilir. Mırıldanmaları, stresi ortadan kaldırmaya ve sinir krizi durumlarında sakinleşmenize yardımcı olabilir.

2. Sizi Sakinleştirir, Endişenizi Azaltır ve Kötü Anlarınızda Size Eşlik Eder

Evcil hayvanları okşamak, günümüze neşe katan ve içsel rahatlama sağlayan bir aktivitedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma, kedi/köpek gibi hayvan sahiplerinin anksiyete gibi ruhsal bozukluklarla kolaylıkla mücadele edebildiğini ortaya çıkardı. Kan basıncı seviyenizi daha düşük tutmanın yanı sıra kalp atış hızınızı düşürerek kendinizi daha rahat ve endişesiz hissetmenizi sağlayacaktır. Bu bilgiye dayanarak, bir kedi sahibi olmak hem yalnız hissetmemeniz, hem de stres ve depresyon+ gibi olumsuz düşüncelere karşı koyabilmeniz için oldukça faydalı olacaktır.

3. Daha İyi Uyumanıza Yardımcı Olurlar

Daha fazla sıcaklık ve konfor elde etmek için kedinizin yanınızda yatmasını isteyebilirsiniz. Aslında kedilerin de bunu tercih etmek için gayet geçerli sebepleri var. Uyku vakti geldiğinde, kediler şefkat ve korunma hissi ararlar. Sizinle olmak onları “güvende” hissettirir. Aynı zamanda, tüm gün içinde bulundukları uyanıklık halinden sıyrılıp biraz dinlenme fırsatı yakalarlar. Günlük rutininizin yoğunluğundan dolayı uykusuzluk çekiyorsanız, kedinizin sizinle uyumasına müsaade edin ve birlikte nasıl da günün yükünü üzerinizden attığınıza tanıklık edin.

4. Hayatınıza Neşe Getirirler

Kedilerle yaşayan insanlar evde bu evcil hayvanlara sahip olmanın kelimenin tam anlamıyla bir macera olduğunu söyleyebilirler. Evcil hayvanlarının hareketlerini takip etmek, ifadelerine ve davranışlarına tanık olmak, sahiplerinin daha neşeli olmasını sağlar ve iş hayatındaki üretkenliğe de olumlu etkide bulunurlar.

5. Otizmli İnsanların İletişim Kurmasına Yardımcı Olabilirler

Bazı durumlarda, özel otizmi olan kişiler diğer insanlarla iletişim kurmakta zorlanabilir. Evcil hayvan terapisinin, yeni iletişim kanalları oluşturmaya yardımcı olan en faydalı araçlardan biri olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Bunun nedeni, hastaların tüylü dostlarımızla arasında büyük bir bağ kurabilmesidir. Aynı düşünceyle yapılan bir araştırma, evcil hayvanı olan çocukların, olmayanlara göre daha sakin olduklarını ve sosyal becerilerini daha kolay geliştirdiklerini ortaya çıkardı. Bir kediyi severken, oksitosin seviyeleri yükselir ve bu da doğal olarak genel mutluluğu artırır.

6. Kedi Sahibi Olmak Alerjileri Azaltabilir

Kedi tüylerinin neye sebep olduğuna ve ne sıklıkla düştüğüne dair çeşitli görüşler vardır. Evde küçük bebekleriniz olduğunda, evi onlarla paylaşan bir kediye sahip olmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Bununla birlikte, yapılan bir araştırma, büyüme aşamasında evinde kedi olan bebeklerin çeşitli alerjilere karşı bağışıklığı olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuçlar, yaşamın ilk dönemlerinde bir evcil hayvana sahip olmanın, vücudumuzun daha sonraki yıllarda bir hayvana alerjiniz olmasını engelleyeceğini gösteriyor. Ayrıca toz alerjisi gibi diğer benzer sorunların üstesinden gelmenize de yardımcı olabilir.

7. Kediler Arkadaş Canlısıdır

Kedilerin çok bağımsız olduğuna inanılıyor olsa da, insanlarla etkileşime girmeyi sevdikleri gerçeğini bir kenara atamayız. Yapılan bir araştırma, kedilerin oyuncaklarla oynamaktan çok insanlarla birlikte oyun oynamayı daha çok sevdiklerini ortaya koyuyor.

Elbette kediler zaman zaman evinizde tüylerden dolayı çekilmez bir hava ortaya çıkarabilir, ancak o kadar sevimliler ki. Bunun bir önemi kalmıyor diyebiliriz. Sizde “Evde kedi beslemek istiyorum!” diyorsanız belki de bir tanesini sahiplenmenin zamanı gelmiştir.