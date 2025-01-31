‘Sarı serum’ ve ‘atom serum’ olarak bilinen serum, son günlerde halk arasında popüler hale gelirken, bilinçsiz kullanımda ölümle sonuçlanan vakalara neden olabiliyor. Sadece sarı serumun değil, evde uygulanan tedavilerin de büyük risk taşıdığını belirten BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi’nden Uzman Doktor Niiar Alioğlu, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sarı serum hakkında bilgi veren Dr. Alioğlu, “Sarı serumun sarı rengi, içerisine ilave ettiğimiz bir grup vitaminlerden oluşan bir ilaçtan kaynaklanıyor. Tabi ki birçok vakalarda verilebilir ancak standart yaklaşım çok yanlış. Her hastaya aynı sarı serum verilmez. Mutlaka bu sarı serum verilmeden önce hastanın bir muayeneden geçmesi lazım. Doktorun verdiği karara göre, muayene sonuçlarına, bazen de tahlil sonuçlarına göre doktorumuz o serumun içerisine hangi ilaçların konulması gerektiğine karar veriyor” dedi.

“Sadece ağır vakalarda verilmeli”

Sarı serumun çok ağır vakalarda verilmesi gerektiğini belirten Doktor Niiar Alioğlu, “Hasta yiyemiyor, içemiyor, ateşi çok yüksektir, çok halsizdir ve bitkindir, o zaman serum tedavide çok güzel destek verir. Ama hafif vakalarda serum şart değil. Hasta evde dinlenerek, doktor tarafından verilen reçetedeki ilaçları kullanarak birkaç gün içerisinde tamamen iyi bir sonuca varabilir. Çok ağır vakalarda, o an verdiğimiz serum hastayı birkaç saatliğine normal duruma getiriyor. Akabinde doktorun verdiği reçetedeki ilaçları kullanmazsa 5-6 saat sonra bu semptomlar geri dönecektir. Hiçbir şekilde bu kalıcı bir tedavi değil” diye konuştu. Dr. Alioğlu, verilecek serumun içeriğinin hastanın yaşına, tansiyonu, şekeri gibi faktörlere göre de değiştiğini belirterek, hangi hastaya hangi serum verileceğine ancak doktorun karar verebileceğini söyledi.

“Dakikalar değil, saniyeler içinde müdahale gerekli”

Evde sağlık hizmeti kapsamında evde ilaç alınmasının çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Dr. Alioğlu, bu konuyla ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulundu:

“Evde serum takılması çok tehlikeli. Basit bir tehlike değil yaşamı tehdit ediyor. Hasta hayatını kaybedebilir. Çünkü en büyük komplikasyon, anafilaksi dediğimiz alerjik reaksiyondur. Bunun müdahalesinin dakikalar değil saniyeler içinde olması gerekiyor. Her saniye çok önemli. İyi eğitilmiş bir sağlık ekibi tarafından yapılan müdahale hastayı kurtarır. Tabi ki ev şartlarında bu mümkün değil. Hastayı kaybetmemiz bu durumda kaçınılmaz oluyor. Lütfen, sağlığınızın ve hayatınızın kıymetini bilin. Bu serumlar o kadar masum değil, hatta hiç değil. Lütfen bir doktorun kararıyla bu serumları alın.”

“Evde uygulanması çok tehlikeli”

Tüm ilaçlarda böyle bir risk olduğunu hatırlatan Dr. Alioğlu, “Doktor tarafından verilmediği zaman, kulaktan dolma ilaçları kullandığını görüyoruz hastaların. Bir tedavi verme yetkisine sadece doktor sahiptir. Evde kullandığınız ilaç da alerjik reaksiyon geliştirebilir. Bir insana iyi gelen ilaç diğerine farklı etki verebilir ve çok ciddi yan etkilerle karşısına çıkabilir. Onun için lütfen doktorun tavsiye etmediği hiçbir şeyi kullanmayın. Doktor tedaviyi sizi değerlendirerek, sizin muayenenizin ve bazı tetkiklerinizin sonucuna dayanarak uyguluyor tedaviyi. Böyle olduğunda sağlığınıza kavuşuyorsunuz ama birilerinin tavsiyesiyle kullanmak ya da sağlık gruplarının eve gelerek bu tedavileri uygulaması kesinlikle doğru değil ve çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.