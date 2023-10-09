İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Gürcistan uyruklu Sakhıb N. (53), kendi evinde hayatını kaybetti. Polis, bu olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Olay, Cumartesi günü sabah saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Sakhıb N., taşınma hazırlıkları içinde olduğu evinde yatakta hareketsiz bir şekilde bulundu. Eşinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından yapılan incelemede, Sakhıb N.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde ateşli silah veya kesici bir alet izine rastlanmadı. Kadının ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Sakhıb N.'nin olay yerine gelen bir yakını ise konuşmayı reddetti. Olayın detayları daha fazla açıklığa kavuşmadı.