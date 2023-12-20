Romantizmi,şarabı, dil aksanı, zarifliği ve en önemlisi’de Eyfel Kulesi ile Fransa’nın başkenti Paris’in sembolünü anlatmaya karar verdik.Demirlerle döşeli bu uzun mu uzun kulenin demir çelikle bu kadar uzun yapılıp ünlü olmasının sebebi neydi ki ? Elbette tek sebebi uzun bir kule olması değildir.Eyfel kulesini Eyfel kulesi yapan şey sadece bundan ibaret olmayıp açılış amacı, sembolü ve tarihi sebeplerdir.

Eyfel Kulesi Hakkında Kısa Bilgiler

Yapımı tam olarak 2 yıl 2 ay 5 gün sürmüş olan bu devasa kulenin 1887 yılının başlarında yapımı başlanmış olup, 1889 yılının başlarında ise tamamen bitirilmiştir.Dünyadaki yedi harika listesine girememiş olsa’da Fransa ülkesi denince akla ilk gelen şey Paris oluyor.Başkenti Paris denince ise aklımıza ilk gelen şey ise Eyfel kulesi.Tam 324.9 metre uzunluğu ile kilometrenin üçte biri kadardır.Aynı zamanda yere uyguladığı 10 bin tonluk basıncı saymıyorum bile.Yukarı çıkabilmeniz için 1665 tane merdiveni çıkmış olmanız lazım.Bu 1665 merdiven ile Eyfel kulesinin yapımında 2 yıl boyunca binlerce inşaat mühendisi, inşaat işçisi rol oynamıştır.Gustave Eiffel tarafından çizilip tasarlanan Eyfel Kulesi, Stephen Sauvestre ile güzel bir iş birliği içerisinde tasarımın inşaat kısmını halletmiştir.

Neden Yapıldı ? Eyfel Kulesi Tarihi

Fransa’nın geçmişinde özgürlük ile alakalı büyük bir devrim olan ve yeni bir çağın başlangıcına neden olan Fransız devrimi 100. yılı şerefine bu kule inşa edilmiştir.Nedeninin bu olduğu söylense’de Fransızlar başta olmak üzere bir çok insanın şehir efsaneleri ile dolu Eyfel kulesi yapma sebeplerinde teoriler mevcuttur.Bilim kurgu, aşk, aksiyon gibi filmlere genellikle konu olan Eyfel Kulesi, bir yılda 6 milyon turist tarafından ziyaret edilmesi ile yıllık en az 295 milyon dolar ciro yapmaktadır.

Eyfel Kulesinin Özellikleri ve Katları

Fransızlar Eyfel kulesi ilk yapılma aşamasından itibaren turistler tarafından ilgi görene kadar büyük isyan etmişlerdi.Aynı nükleer santrallerin yapımında edilen protestolar gibi çelik ve demirden yapılan bir kulenin şehrin ortasında durmasını istemiyorlardı.Kendilerine göre haklı sebepleri olsa’da, 15 yıl içinde her yıl ortalama 12 milyon turist tarafından ziyaret edilince halkın tepkisi değişerek kendileri’de bu kuleyi sevip kabullenmeye başladılar.3 Kattan oluşan bu kulenin 3. katına kadar halka giriş yasak değildir.İlk 2 kat’ta Paris’i tepeden görüyorsunuz ve farklı eyaletleri’de görme imkanınız oluyor.

Katı Eyfel kulesinin bizim yazdığımız tarihten çok daha detaylı bir sergisi mevcut.İlk katında kule hakkında her şeyi öğrenip içinde bulunan büfeler ve restoranlardan faydalanabiliyorsunuz. Katında ise aynı şekilde resim ve portreler bulmanız mümkün.Katın içinden ziyade insanların dikkatini çeken asıl unsur 115 metrelik yükseklikten Paris’in tamamını görebilmek oluyor. Katında en yükseğe çıkıp tam tamına 275 metre uzunluktaki kulenin üzerinde bulunuyorsunuz.Kulenin her katında Fransız Gustave, Edison, Eiffel ile alakalı gerçek bilgiler ve yapıldığı zamana dair nostaljik şeyler vardır.

Eyfel Kulesi Hakkında Bilinmeyen İlginç Bilgiler

Bu kulenin yapılış amacındaki sebepleri filmlerden’de anlayacağınız üzere esrarengizdir.Normal şartlarda zaten 20 yıl durup 20 yılı tamamladıktan sonra yıkılıp bertaraf edilmek üzere inşa edilmiştir.Aslında çoğu Nikola Tesla sever kişilere göre Eyfel kulesinin yapılış amacı alternatif akımı kontrol edip insanlara elektriği ücretsiz olarak yaymaktı.Üzerindeki çanak anten, gökyüzüne çok yakın olmasını istemeleri ve bilimsel olarak elektriksel akımı iletmesi için elementler kullanılmasından dolayı insanda merak uyandırıyor.

Almanların savaş uçaklarının aldığı sinyalleri Eyfel kulesinin tepesindeki çanak anten sayesinde kırarak zaferi kazanan Fransızlar, Eyfel kulesinin ne denli önemli olduğunu anlamışlardır.

Kulenin yapımındaki mimar Gustavo, kendisi için özel bir bölme ayırmıştır.Bu bölmeyi kendi apartman dairesi olarak kullandı.Günümüzde gizli bölmenin keşfedilip apartman dairesinde yaşananları yada yaşanma ihtimali olan olayları bal mumu heykelleri ile anlatmaya çalışan Fransızlar, odayı fazla değiştirmemeye çalışmıştır.

Eyfel Kulesi Giriş Ücretleri

Kat Normal Bireyler İçin 18 Yaşından Küçükler İçin İndirimli Ücret Bebekler (4 Yaş sınırı) Asansörle 2. kata kadar 16 € 8 € 4 € Ücretsiz. Merdivenle 2. Kata Kadar 25 € 5 € 2.50 € Ücretsiz. Asansörle 3. Kata Kadar 10 € 12.50 € 6.30 € Ücretsiz. Merdivenle 2. Kata Kadar, 3. Kata Asansörle 19 € 9.5 € 2.50 € Ücretsiz.

Yukarıda gördüğünüz gibi giriş için istenen fiyatlar bu şekildedir.Ne kadar ? Ettiğini sorarsanız Türk lirası cinsinden güncel kur sürekli değiştiği için bilgi vermemiz doğru olmaz.

Eyfel Kulesi Nerede ?

Mutlaka gitmeniz gereken bir yer olmaktan zaman geçtikte ve teknoloji geliştikçe çıkan Eyfel kulesi, o zamanın tarihindeki anlam ve önemi taşıdığı için gitmek şuanda kafi.Ha birde Paris’in kendisini seviyorsanız ne mutlu size.Şehri tepeden sanki kuş bakışı görüp gökyüzünde süzülür gibi hissediyor olacaksınız.Peki bu kule nerede ? Paris’in tam ortasında dememiz doğru olur bence.Eyfel kulesine Quai Branly caddesinden ulaşabilirsiniz.Şehrin en uzak yerlerinden görünmese’de çoğu bölgesinden ibiğinin ucu gözüken kuleye en kolay ulaşın yolu otobüs ve metro’dur.

Eyfel Kulesi Nasıl Gidilir ?

Paris’e büyük ihtimalle hava yolu ile ulaşım sağlıyor olmalısınız.Hava alanında indiğinizde metro’ya binip Trocadero istasyonunda inmeniz halinde çok yakınında inmiş olacaksınız.