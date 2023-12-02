Bursa'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, kent merkezinde hüküm süren şiddetli rüzgar, günlük yaşantıyı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaşan fırtına, çatıların uçmasına, elektrik direklerinin devrilmesine ve ağaçların yerinden sökülmesine sebep oldu.

Rüzgarın etkisiyle oluşan bu olumsuz durum, günlük hayatta yürüyüş yapmayı zorlaştırdı ve bu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Vatandaşlar, güçlük çekerek yürümenin yanı sıra, çevredeki olası tehlikelere karşı da dikkatli olmak zorunda kaldı.

Uzmanlar, rüzgarın etkisi altında olan bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle çatı uçmaları, devrilen elektrik direkleri ve devrilen ağaçlar gibi risklere karşı tedbirli olunması önemle vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Bursa'da lodoslu hava beklentisini açıklarken, Pazartesi günü ise yağışın yanı sıra sıcaklıkların düşeceği bilgisini verdi. Bu nedenle vatandaşlar, önümüzdeki günlerde hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.