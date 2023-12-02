Bursa'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, kent merkezinde hüküm süren şiddetli rüzgar, günlük yaşantıyı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaşan fırtına, çatıların uçmasına, elektrik direklerinin devrilmesine ve ağaçların yerinden sökülmesine sebep oldu.

AW089927_02

Rüzgarın etkisiyle oluşan bu olumsuz durum, günlük hayatta yürüyüş yapmayı zorlaştırdı ve bu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Vatandaşlar, güçlük çekerek yürümenin yanı sıra, çevredeki olası tehlikelere karşı da dikkatli olmak zorunda kaldı.

AW089927_01

Uzmanlar, rüzgarın etkisi altında olan bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle çatı uçmaları, devrilen elektrik direkleri ve devrilen ağaçlar gibi risklere karşı tedbirli olunması önemle vurgulandı.

AW089927_04

Marmara'ya kuvvetli fırtına uyarısı! Marmara'ya kuvvetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Bursa'da lodoslu hava beklentisini açıklarken, Pazartesi günü ise yağışın yanı sıra sıcaklıkların düşeceği bilgisini verdi. Bu nedenle vatandaşlar, önümüzdeki günlerde hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.

AW089927_03