Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ilçeye kazandırdığı önemli projeler arasında yer alan Topçular ve Akşemsettin bölgesinde bulunan yüzme havuzlarının ardından Kemerburgaz’da yapılan 3’üncü yüzme havuzu da törenle hizmete açıldı.

Eyüpsultan’ı bireysel ve takım sporlarında başarıyla temsil edecek genç sporcuların yetişmesine katkı sunması amaçlanan 3’üncü havuzun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İşte Deniz Köken, işte Eyüpsultan Belediyesi"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en büyük görevlerinden bir tanesinin sporun tabana yayılması olduğunu ve bunun için de belediyelerle beraber ortak eserler ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Bak, “7 ay önce bu havuzun temelini attık şimdi açıyoruz. İşte Deniz Köken bu, Eyüpsultan Belediyesi bu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu. Bizim işimiz hizmet etmek. 5 yılda Deniz Başkan Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber 3 havuz bir spor salonu yaptı" dedi.

“700 havuzda 10 milyon çocuğumuz yüzme öğrendi"

Bakan Bak, yapılan havuzların önemine dikkat çekerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en büyük görevlerinden bir tanesinin de gençleri bağımlılıktan, uyuşturucudan, alkolden, kötü alışkanlıklardan kurtarmak olduğunu vurguladı. Bakan Bak, "Son 22 yılda ülkenin dört bir yanında yaptığımız yüzme havuzu sayısı 700. Bu 700 havuzda 10 milyon çocuğumuz yüzme öğrendi. Gençlik merkezlerimizde gençlerimize sanattan kültüre, ilimden atölyelere kadar pek çok konuda kendilerini geliştirme fırsatı veriyoruz. Bu ülkenin geleceği olan gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Köken ise bu hafta pazartesi gününden itibaren dört tane önemli işe imza attıklarına ifade ederek, “Bunlardan bir tanesinde İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte ilçede 5 bin 300 ilkokul birinci sınıf öğrencisine 5 farklı dalda sağlık taraması yaptık. İkincisi Haliç Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz Anne Üniversitesi projesinde 240 hanımefendinin kep atma töreni vardı. Üçüncüsü de İkinci Bahar Kıraathanesi. Emekli vatandaşlarımız için, içinde satrançların, kitapların olduğu iyi bir mekan olacak. Bu havuz da dördüncüsü. Burası bizim, Kemerburgaz, Göktürk ve köylerin bulunduğu dördüncü bölgenin önemli bir noktası. Burayı da onların kullanımı için en güzel şekilde yapıp kullanıma açtık. Şimdi eski sivil savunma binasını çok daha üst seviyede kütüphane, kitap kafe yapacağız. Bunlar bizim gelecek dönem projelerimizin başlangıçları, yeni projelerin ayak sesleri. Bölgemizi, beldemizi seviyoruz, her alanına dokunmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Yaklaşık 65 bin kişiye hizmet verecek

Eyüpsultan Kemerburgaz - Göktürk bölgesine yapılan ilk havuz olma özelliği taşıyan tesis, yakın mahalleler ile birlikte yaklaşık 65 bin kişilik nüfus yoğunluğuna sahip bölgeye hizmet verecek. 1500 metrekare inşaat alanına sahip yüzme havuzu, 25 x 12,5 m ölçülerinde, 5 parkurlu, yüksekliği 140 cm den 200 cm değişken ölçüde, yarı olimpik. Havuzla birlikte yapılan fitness salonuyla hem çocuk hem de yetişkinler spor yapma imkanı da bulabilecekler.