Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni dönemde de ilçeye değer katacak projeler yapmaya devam ediyor. Beş farklı mahallede yeni meydanlar inşa edileceği müjdesini veren Başkan Deniz Köken, “Herkes Taksim’de, Sultanahmet Meydanı’nda buluşuyor. Artık vatandaşlarımızı Eyüpsultan’da da çeşitli noktalarda buluşturmamız lazım” dedi.

Eyüpsultan için bugüne kadar spordan sanata, eğitimden sağlığa ilçenin yaşam kalitesini artıran 90 esere imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, önümüzdeki 5 yıl için yapmayı planladığı Eyüpsultan’a değer katacak yeni projelerini tanıttı.

“Vatandaşlarımız artık Eyüpsultan’ın meydanlarında buluşacak”

"Yaşayan Şehir Eyüpsultan" temasıyla beş farklı mahallede meydan inşa edileceğini söyleyen Başkan Deniz Köken, "Herkes Taksim’de, Sultanahmet Meydanı’nda buluşuyor. Artık vatandaşlarımızı Eyüpsultan’da da çeşitli noktalarda buluşturmamız lazım. Mahallelerde buluşturalım, sonra Eyüpsultan’a insinler istiyoruz. Burada buluşup Taksim’e gitsinler ama önce bizim meydanlardaki huzuru da bir tatsınlar" dedi. Başkan Deniz Köken’in açıkladığı projelere göre; Alibeyköy, Yeşilpınar, Düğmeciler, Çırçır ve Çobançeşme Meydanları oluşturulacak.