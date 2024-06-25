Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in seçim vaatleri arasında yer alan, ihtiyaç sahiplerine yönelik kavurma desteği başladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen’in, seçim vaatleri arasında yer alan, ihtiyaç sahiplerine yönelik kavurma desteği başladı. Başkan Özmen’in “Eyüpsultan’da et yemeyen çocuk kalmayacak” diyerek başlattığı kavurma desteği hizmeti kapsamında her ay, ilçede bulunan yaklaşık bin haneye kavurma dağıtımı yapılacak. Kavurmalar Eyüpsultan Belediyesi Aş Evi’nde büyük bir titizlikle ve hijyenik şartlarda hazırlanarak, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılacak.