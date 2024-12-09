İstanbul Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince yanındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Yahya Galip Bey Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan ikisi çocuk 3 kişi, kendi imkânlarıyla çıkmayı başardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Polis, gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlattı.