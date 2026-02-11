Üniversite hayali kuran gençler için sınav öncesi önemli bir adım atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bin üniversite adayını ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavında buluşturdu.

Ücretsiz hazırlık kursları ve tercih desteği gibi birçok uygulamayla her zaman üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere TYT deneme sınavı imkanı sundu. Tüm gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen sınava, yaklaşık bin üniversite adayı katıldı.

Deneme sınavına katılanlar, uzman rehberler eşliğinde hem stresi yenme hem de genel yetenek ve bilgi düzeylerini ölçme fırsatı buldu. TYT sınavında Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Temel Matematik alanlarındaki soruları çözen gençler, gerçek sınav şartlarına uygun şekilde tüm kurallara uyarak sınava girdi.

Deneme sınavını faydalı bulduklarını ifade eden üniversite adayları, eğitime verdiği destekten dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.